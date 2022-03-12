Moody’s понизило рейтинги Киева и Харькова

Рейтинги украинских городов Киев и Харьков понижены с «Саа1» до «Саа3». Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody’s.

«Moody’s Investors Service сегодня понизило долгосрочные рейтинги эмитента Киева и Харькова (в местной и иностранной валюте) до «Caa3» с «Caa1», — сообщило агентство.

Отмечается, что рейтинги украинских городов отправлены на пересмотр с вероятностью их дальнейшего понижения.

Ранее также стало известно, что рейтинги 20 местных и региональных органов власти в России понизило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. Подобная тенденция наблюдается уже вторую неделю подряд.

Кроме того, Fitch понизило рейтинги российских сырьевых компаний с «В» до «СС». Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) оказался понижен у компаний «Газпром», «Лукойл», «Татнефть», «Газпром нефть», «Новатэк», «Башнефть», «Северсталь» и ряда других.