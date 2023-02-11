Мир 11 февраля 2023, 09:07 Moody’s понизило рейтинг Украины до «Ca» Moody’s: долгосрочные рейтинги Украины понижены до «Ca» со стабильным прогнозом Unsplash

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Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило позицию Украины с «Caa3» до «Ca» со стабильным прогнозом. Об этом сообщили на сайте организации.

«Сегодня Moody’s понизило долгосрочные рейтинги эмитента правительства Украины в иностранной и национальной валюте», — написали представители агентства.

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Также это коснулось и позиций приоритетного необеспеченного долга восточноевропейской страны в иностранной валюте. Ранее рейтинг Украины держался в категории «Caa3». По новым оценкам Moody’s позиция страны снижена до уровня «Ca».

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Кроме того, сотрудники агентства скорректировали прогноз по дальнейшему развитию Украины — с негативного на стабильный.

По словам авторов релиза, изменение позиций страны в рейтинге связаны с оценками рисков последствий конфликта на территории этого государства. Среди них в Moody’s выделили снижение устойчивости госдолга и увеличение вероятности реструктуризации долгов. По мнению сотрудников агентства, это приведет к большим потерям для кредиторов частного сектора.