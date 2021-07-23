Moody’s оценило потери российской экономики от пандемии

Потери российской экономики из-за последствий пандемии коронавируса рейтинговое агентство Moody’s Investors Service оценило как умеренные. Об этом сообщил РБК со ссылкой на доклад Moody’s.

Аналитики разделили страны на три группы в зависимости от разрыва между допандемическим прогнозом Moody’s по уровню реального ВВП в 2020–2023 годах и текущим прогнозом по их ВВП на те же годы, отмечается в документе.

Первая группа — наименее пострадавшие. К этой группе относятся те страны, у которых прогнозируемый ВВП окажется только на 2% ниже докризисного прогноза. Во второй группе находятся страны со средним ущербом, их ВВП не дотягивает до 2-8% докризисного показателя прогноза. Третья группа — наиболее пострадавшие. Потери ВВП этих стран превысят 8%.

Из прогнозов агентства следует, что Россия вместе с Мексикой, Бразилией и Австралией попадут во вторую группу.

Президент России Владимир Путин оценил, каким станет рост ВВП России по итогам 2021 года. По его словам, он будет близок к 4%. Преодолеть кризисные последствия удалось благодаря ответственной и одновременно гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки предпринимательства и высокотехнологичных отраслей, отметил глава государства.