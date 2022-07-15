Moody’s объявило дефолт Белоруссии по внешнему долгу по указке из США
Аналитик Корнеев назвал дефолт Белоруссии по внешнему долгу политическим решением
Рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что власти Белоруссии допустили дефолт по внешнему долгу. Экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев в интервью «360» сказал, что это заявление необъективно.
Он отметил, что эксперт Moody’s, как и другие международные рейтинговые агентства, не всегда объективны в своих оценках.
«Moody’s — настолько политизированная организация, что ее сотрудники могут принимать решения на основании рекомендаций из США», — поделился он.
Также Корнеев отметил, что заявления о дефолте западных агентств о низком экономическом рейтинге стран-участниц Союзного государства имеют определенную цель.
«Все эти „дефолты“ — как российский, так и белорусский — это симуляция. Она призвана отсечь нас и белорусов от иностранного финансирования, которое и без того запрещено», — сказал он.
Политический аналитик напомнил, что России безосновательно объявили дефолт. Официально низкий рейтинг объяснили невозможностью обеспечить внешний долг. Однако представители России заявляли, что Запад попросту не дает оплатить счета, хотя у страны есть средства для погашения.
Корнеев отметил, что из-за технического дефолта даже дружественные государства с трудом могут выделить финансирование на проекты в РФ, поскольку все компании по умолчанию имеют рейтинг ниже, чем у страны. Также он подчеркнул, что российские предприятия не нуждаются в иностранных капиталах.
Однако низкий рейтинг Белоруссии практически не скажется на сотрудничестве внутри Союзного государства. Корнеев отметил, что сейчас все зависит от договоренностей между странами.
«Если наше правительство сконцентрируется и договорится с Центробанком, мы будем получать необходимое финансирование из ЦБ России. У нас достаточно валютных и рублевых возможностей для финансирования экономики», — подытожил он.