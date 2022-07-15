Moody’s объявило дефолт Белоруссии по внешнему долгу по указке из США

Рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что власти Белоруссии допустили дефолт по внешнему долгу. Экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев в интервью «360» сказал, что это заявление необъективно.

Он отметил, что эксперт Moody’s, как и другие международные рейтинговые агентства, не всегда объективны в своих оценках.

«Moody’s — настолько политизированная организация, что ее сотрудники могут принимать решения на основании рекомендаций из США», — поделился он.

Также Корнеев отметил, что заявления о дефолте западных агентств о низком экономическом рейтинге стран-участниц Союзного государства имеют определенную цель.

«Все эти „дефолты“ — как российский, так и белорусский — это симуляция. Она призвана отсечь нас и белорусов от иностранного финансирования, которое и без того запрещено», — сказал он.

Политический аналитик напомнил, что России безосновательно объявили дефолт. Официально низкий рейтинг объяснили невозможностью обеспечить внешний долг. Однако представители России заявляли, что Запад попросту не дает оплатить счета, хотя у страны есть средства для погашения.

Корнеев отметил, что из-за технического дефолта даже дружественные государства с трудом могут выделить финансирование на проекты в РФ, поскольку все компании по умолчанию имеют рейтинг ниже, чем у страны. Также он подчеркнул, что российские предприятия не нуждаются в иностранных капиталах.

Однако низкий рейтинг Белоруссии практически не скажется на сотрудничестве внутри Союзного государства. Корнеев отметил, что сейчас все зависит от договоренностей между странами.

«Если наше правительство сконцентрируется и договорится с Центробанком, мы будем получать необходимое финансирование из ЦБ России. У нас достаточно валютных и рублевых возможностей для финансирования экономики», — подытожил он.