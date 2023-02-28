Мир 28 февраля 2023, 08:05 Moody`s допустило применение «неортодоксальной» экономической политики в России Moody`s: Россия может начать проводить «неортодоксальную» экономическую политику в стране Викимедиа

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Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service сделало среднесрочный прогноз по экономике России. Эксперты заявили, что ВВП страны в этом году уменьшится на 3% после сокращения на 2,1% в 2022-м, сама же экономическая модель станет «неортодоксальной». Об этом сообщил РБК.

Специалисты Moody`s спрогнозировали, что изоляция российской экономики из-за санкций Запада будет усиливаться, а власти России, скорее всего, прибегнут к «неортодоксальной» финансовой политике. Агентство в качество примера привело монетарное финансирование бюджета, которое повлечет негативные последствия для инфляции, а также для макрофинансовой стабильности.

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«Оснований для „неортодоксального“ поведения в финансовых вопросах пока не просматривается», — заявил экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

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Директор по инвестициям «Локо-инвеста» Дмитрий Полевой согласился с этим мнением. Он напомнил, что президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию сообщил о приверженности к рыночным мерам.