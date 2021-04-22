Монумент славы Советской армии начали демонтировать на Украине

На Украине во Львове начался демонтаж Монумента славы Советской армии. Его открыли в 1970 году в память о победителях над нацизмом в годы Великой Отечественной войны, а в 2018 году признали аварийным.

Об этом сообщили на сайте Львовского городского совета.

«В прошлом году было принято решение исполнительного комитета об объявлении архитектурного конкурса на территорию, где сейчас расположен Монумент славы. Также у нас есть решение о поэтапном демонтаже элементов монумента», — сообщил первый заместитель мэра города Андрей Москаленко.

Параллельно. по словам Москаленко, идет подготовка к объявлению архитектурного конкурса на территорию, где расположен Монумент славы Советской армии. Сроки завершения демонтажа пока неизвестны.

В 2018 году исполком Львовского горсовета признал аварийной стелу Монумента славы и принял решение ее демонтировать.

Монумент неоднократно подвергался осквернению со стороны украинских радикалов. В 2018 году националисты кувалдами разбили плиты на мемориальном комплексе и сбили медную надпись «Победителям нацизма» и на освободившемся месте написали «Памятник оккупантам».