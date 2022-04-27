Монумент российскому и украинскому рабочим убрали в Киеве

Установленный в Киеве монумент украинскому и российскому рабочим решили демонтировать. О проведении работ сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Друзья! Не без труда, но советскую скульптуру двух рабочих (символ воссоединения Украины и России) под вечер таки демонтировали. Не обошлось и без символизма — сначала отпала голова у российского рабочего, когда скульптуру пытались приподнять», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что специалисты попытались спилить постамент, на котором стояли фигуры. Сделать это оказалось непросто, поэтому в итоге пришлось спиливать основание самого монумента.

«Буквально, искоренили и сняли скульптуру», — заявил мэр города.

Монумент российскому и украинскому рабочим находился под аркой Дружбы народов. По словам Кличко, арку планируют переименовать в арку свободы украинского народа.

Украинские власти легализовали процесс декоммунизации целым пакетом законов. Документы вступили в силу 21 мая 2015 года. После этого на Украине стали активно переименовывать улицы и сносить памятники.