facebook_pixel
    27 апреля 2022, 00:51

    Монумент российскому и украинскому рабочим убрали в Киеве

    Мэр Киева Кличко: монумент российскому и украинскому рабочим в Киеве демонтировали

    Дарья Бунякова

    Установленный в Киеве монумент украинскому и российскому рабочим решили демонтировать. О проведении работ сообщил мэр города Виталий Кличко.

    «Друзья! Не без труда, но советскую скульптуру двух рабочих (символ воссоединения Украины и России) под вечер таки демонтировали. Не обошлось и без символизма — сначала отпала голова у российского рабочего, когда скульптуру пытались приподнять», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что специалисты попытались спилить постамент, на котором стояли фигуры. Сделать это оказалось непросто, поэтому в итоге пришлось спиливать основание самого монумента.

    «Буквально, искоренили и сняли скульптуру», — заявил мэр города.

    Монумент российскому и украинскому рабочим находился под аркой Дружбы народов. По словам Кличко, арку планируют переименовать в арку свободы украинского народа.

    Украинские власти легализовали процесс декоммунизации целым пакетом законов. Документы вступили в силу 21 мая 2015 года. После этого на Украине стали активно переименовывать улицы и сносить памятники.