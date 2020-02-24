Мону Лизу из кубиков Рубика продали за 500 тысяч евро

Собранную из кубиков Рубика репродукцию картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда») продали за полмиллиона евро. Работа ушла с молотка на аукционе Articurial.

Как сообщили эксперты аукционного дома, анонимный художник собрал репродукцию еще в 2005 году. На ее изготовление ушло 330 кубиков. Известно, что автор работы живет во Франции и скрывается под псевдонимом «Захватчик» (Invader). Свое лицо он всегда прикрывает маской, поэтому до сих пор никто так и не узнал его настоящего имени.

Неизвестным осталось и имя покупателя шедевра. Организаторы торгов рассказали, что итоговая стоимость произведения искусства вчетверо превысила первоначальную цену. «Мона Лиза Рубика» таким образом стала самой дорогой работой этого автора.

«Знаете ли вы, что кубик потенциально содержит более 43 миллиардов комбинаций разных цветов? Одна из моих серий называется „Рубик шедевров“, и заключается она в переосмыслении шедевров прошлого. Идея заключается в том, чтобы играть с историей искусства», — рассказал тем временем Invader. Его слова со ссылкой на Articurial привел ТАСС.

«Мона Лиза», она же «Джоконда», считается самой известной картиной в истории. Ее автор, Леонардо да Винчи, написал ее приблизительно в XVI веке — более точная дата остается неизвестной. Сейчас шедевр можно увидеть в Лувре.