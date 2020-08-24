Монсон: Трампа поддержат самые бедные и необразованные люди

Монсон уверен, что Трамп в 2016-м году победил только из-за того, что американцы устали от однообразия. Трамп «доказал, что он бизнесмен и работает на корпорации, а не на народ».

По словам спортсмена, Трампа поддерживают богатые люди, так как при нем, сумма, оплачиваемых ими налогов, гораздо меньше. Люди из среднего и низкого класса не одобряют политику президента.

«Ирония в том, что самый бедный класс США и самые необразованные люди будут голосовать за Трампа. Они слепо голосуют, не зная его политики и действий. Он говорит на их языке и отдает им свои голоса, разрешает им говорить, критикует богатых людей, и это нравится обычным людям», — пояснил Монсон.