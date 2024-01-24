Мир 24 января 2024, 11:02 Монголия приступила к организации саммита с Россией и Китаем Премьер Монголии Оюун-Эрдэнэ заявил об организации саммита с Россией и Китаем РИА «Новости»

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Монголия занимается организацией саммита с Россией и Китаем по дипломатическим каналам. Об этом сообщил премьер-министр восточноазиатской страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ изданию South China Morning Post по видеосвязи во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Наше министерство иностранных дел работает по различным дипломатическим каналам над организацией саммита с Россией и Китаем», — сказал глава монгольского правительства.

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По его словам, одной из тем саммита может стать экономический коридор Китай — Монголия — Россия, предложенный КНР как часть инициативы «Один пояс, один путь». Цель создания такого коридора — расширить торговые и инвестиционные потоки, а также региональную инфраструктурную взаимосвязь.

В Монголии пришли к выводу, что встреча с соседями поможет ускорить создание новых железнодорожных связей, развить экономические коридоры и расширить совместные проекты.

Оюун-Эрдэнэ заявил о готовности Монголии подключиться к газопроводу «Сила Сибири — 2», который пройдет через страну. По нему планируют ежегодно поставлять 50 миллиардов кубометров российского газа в Китай.

Пока Россия и Китай детально изучают цифры и экономические показатели, указал монгольский премьер. Как только эти стороны будут готовы, проект можно начинать, подытожил Оюун-Эрдэнэ.

Осенью 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на оперативное строительство газопровода из России в Китай через Монголию. Китайская сторона рассчитывает, что проект достигнет существенного прогресса как можно быстрее.