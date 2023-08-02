Мир 02 августа 2023, 14:31 Монголия откроет небо для гражданских самолетов США Reuters: Монголия и США подпишут договор об открытом небе для гражданской авиации РИА «Новости»

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Пассажирское авиасообщение свяжет Монголию и США после подписания договора об открытом небе. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщило агентство Reuters. О соглашении премьер-министр азиатской страны Лувсаннамсрайн Оюн-Эрдэн и вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис объявят по итогам переговоров в Вашингтоне.

Чиновники пояснили, что в основу соглашения по открытому небу между США и Монголией ляжет меморандум о взаимном транспортном сообщении, который страны согласовали в январе.

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На сегодняшний день национальный авиаперевозчик Монголии MIAT Mongolian Airlines выполняет рейсы только в страны Европы и Азии. При этом спрос среди жителей на беспересадочные рейсы в США очень велик. Кроме того, соглашение упростит полеты грузовых самолетов между странами.

США заключили соглашение об открытом небе для гражданской авиации со 150 странами. Договор предоставляет авиакомпаниям право на осуществление рейсов в воздушном пространстве по упрощенному регулированию и единым стандартам безопасности полетов.