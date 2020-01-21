Монеты с группой Queen выпустили в Великобритании
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на британский монетный двор, новая коллекция получила название «Музыкальные легенды». Queen стала первой группой, название которой отчеканили на монетах.
«Первая монета в серии посвящена одной из самых легендарных групп всех времен. Основанная в Лондоне в начале 1970-х годов, Queen добавила к звуку тяжелого рока чувствительность, присущую поп-музыке, переосмыслив жанр и подняв его на другой уровень», — приводит агентство текст сообщения монетного двора.
На монетах изображены инструменты всех участников коллектива: рояль с первым аккордом Bohemian Rhapsody, микрофон, гитары и барабан с логотипом группы. Гитарист Queen записал видео, на котором он каламбурит и заявляет, что на одной стороне монеты королева Елизавета II (Queen в переводе на русский — «королева»), а на другой тоже Queen.