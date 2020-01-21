Монеты с группой Queen выпустили в Великобритании

Серию коллекционных монет с легендарной рок-группой Queen выпустил Королевский монетный двор Великобритании.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на британский монетный двор, новая коллекция получила название «Музыкальные легенды». Queen стала первой группой, название которой отчеканили на монетах.

«Первая монета в серии посвящена одной из самых легендарных групп всех времен. Основанная в Лондоне в начале 1970-х годов, Queen добавила к звуку тяжелого рока чувствительность, присущую поп-музыке, переосмыслив жанр и подняв его на другой уровень», — приводит агентство текст сообщения монетного двора.

На монетах изображены инструменты всех участников коллектива: рояль с первым аккордом Bohemian Rhapsody, микрофон, гитары и барабан с логотипом группы. Гитарист Queen записал видео, на котором он каламбурит и заявляет, что на одной стороне монеты королева Елизавета II (Queen в переводе на русский — «королева»), а на другой тоже Queen.