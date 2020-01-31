Монеты предложили отменить в Европе
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отменить мелкие деньги в Евросоюзе. Однако общество побоялось потерять центы и остальную наличность. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Die Welt.
Урсула фон дер Ляйен инициировала отмену одно- и двухцентовых монет. Европейцы посчитали, что такая идея в будущем может привести к полной отмене мелких денег на территории Евросоюза.
Еврокомиссия также рассмотрела программу, которая предусматривает «единые правила округления». По ним монеты в один и два центра перестанут использовать, а все суммы округлят до пяти центов.