    31 января 2020, 11:41

    Монеты предложили отменить в Европе

    Ольга Ситникова

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отменить мелкие деньги в Евросоюзе. Однако общество побоялось потерять центы и остальную наличность. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Die Welt.

    Урсула фон дер Ляйен инициировала отмену одно- и двухцентовых монет. Европейцы посчитали, что такая идея в будущем может привести к полной отмене мелких денег на территории Евросоюза.

    Еврокомиссия также рассмотрела программу, которая предусматривает «единые правила округления». По ним монеты в один и два центра перестанут использовать, а все суммы округлят до пяти центов.