Монеты предложили отменить в Европе

Урсула фон дер Ляйен инициировала отмену одно- и двухцентовых монет. Европейцы посчитали, что такая идея в будущем может привести к полной отмене мелких денег на территории Евросоюза.

Еврокомиссия также рассмотрела программу, которая предусматривает «единые правила округления». По ним монеты в один и два центра перестанут использовать, а все суммы округлят до пяти центов.