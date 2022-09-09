The Sun сообщила, что деньги с изображением Елизаветы II выведут из обращения | 360°

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The Sun сообщила, что деньги с изображением Елизаветы II выведут из обращения

The Sun: банкноты и монеты с изображением Елизаветы II выведут из обращения

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Власти Великобритании прекратят выпуск монет и банкнот с портретом умершей 8 сентября королевы Елизаветы II. Об этом сообщила британская газета The Sun.

Эти банкноты заменят на новые с изображением короля Карла III. По данным издания, изменения вступят в силу не сразу. Деньги, которые находятся у населения, еще некоторое время будут законным платежным средством.

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Букингемский дворец сообщил о смерти королевы днем 8 сентября. Елизавета II скончалась на 96-м году жизни. Ее преемником стал принц Чарльз, выбравший себе монаршее имя Карл III.

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В резиденции членов королевской семьи заявили, что Чарльз станет законным королем 9 сентября. Новый монарх глубоко переживает уход из жизни матери.

Умерла Елизавета II

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