Монету в честь победы Трампа над коронавирусом начали продавать в Белом доме

Магазин Белого дома пополнился новым сувениром. Теперь любой желающий может приобрести монету «Президент Дональд Трамп победил COVID». Проблема только в том, что он еще не победил.

О новинке сообщается на сайте сувенирной лавки. Монету можно купить за 100 долларов, то есть за 7,8 тысячи рублей. Первая партия будет готова уже к 14 ноября. Однако дизайн монеты пока держится в секрете.

Дизайнером и создателем сувенира выступил Энтони Джаннини. Последние четыре года он работал над «Повествовательной серией», которая посвящена историческим моментам президентства Дональда Трампа.

«Президент Трамп — это сила <…> Я рад объявить о начале предварительной продажи нашей последней (за время первого президентского срока Трампа — прим.ред.) памятной монеты из серии «Исторические моменты», — сообщил Джаннини.

20% выручки от продажи монет будут направлены американским медицинским учреждениям.

После выписки из больницы Дональд Трамп заявил, что чувствует себя хорошо. Тем не менее он в курсе, что есть риск осложнений. Также он добавил, что нельзя позволить новой инфекции доминировать над собой, передает «Царьград».