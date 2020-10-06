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    06 октября 2020, 09:22

    Монету в честь победы Трампа над коронавирусом начали продавать в Белом доме

    Анастасия Калинина

    Магазин Белого дома пополнился новым сувениром. Теперь любой желающий может приобрести монету «Президент Дональд Трамп победил COVID». Проблема только в том, что он еще не победил.
    Монету в честь победы Трампа над коронавирусом начали продавать в Белом доме

    О новинке сообщается на сайте сувенирной лавки. Монету можно купить за 100 долларов, то есть за 7,8 тысячи рублей. Первая партия будет готова уже к 14 ноября. Однако дизайн монеты пока держится в секрете.

    Дизайнером и создателем сувенира выступил Энтони Джаннини. Последние четыре года он работал над «Повествовательной серией», которая посвящена историческим моментам президентства Дональда Трампа.

    «Президент Трамп — это сила <…> Я рад объявить о начале предварительной продажи нашей последней (за время первого президентского срока Трампа — прим.ред.) памятной монеты из серии «Исторические моменты», — сообщил Джаннини.

    20% выручки от продажи монет будут направлены американским медицинским учреждениям.

    После выписки из больницы Дональд Трамп заявил, что чувствует себя хорошо. Тем не менее он в курсе, что есть риск осложнений. Также он добавил, что нельзя позволить новой инфекции доминировать над собой, передает «Царьград».

    Новости SMI.FM