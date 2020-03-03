Монету в честь Джеймса Бонда выпустили в Великобритании

Золотая монета с гравировкой весит семь килограммов. Цена за нее составляет девять тысяч долларов. На ней изображен автомобиль агента Aston Martin DB5 с номерным знаком BMT 216A и его пистолет. Диаметр монеты достигает 185 миллиметров. Денежная новинка является «самой крупной монетой за более чем за тысячелетнюю историю британского монетного двора».

Дизайнер монеты Лаура Клэнси поделилась своим впечатлением от ее создания.

«Когда у меня появилась возможность сделать монету про Бонда, я приняла этот вызов. Это невероятная честь для меня, и я считаю, что это мой самый успешный проект», — заявила она.

Помимо семикилограммовой монеты в продажу поступила также и «бюджетная» версия — двухкилограммовая монета. Она обойдется любителям Джеймса Бонда в 2,6 тысячи долларов.