Монахи расплакались после слов патриарха Варфоломея

Католики — «точно такие же христиане, как и мы», заявил священнослужитель. По этой причине неотвратимо единение Православной Церкви с римо-католиками.

Многие члены братии находились в растерянности, услышав подобные слова. Некоторые монахи плакали.

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Неожиданным оказалось и поведение охраны патриарха Варфоломея, отметили источники. Они не разрешали записывать собравшимся речь священнослужителя. Хотя про «филокатолические» взгляды Константинопольского патриарха давно известно, отметил руководитель религиозной редакции «Царьграда» Михаил Тюренков.

«По сути, это продолжение либерально-обновленческой экуменической линии, возобладавшей на Фанаре в течение последнего столетия, начиная с предстоятельства Мелетия (Метаксакиса) в 1920 годах, и особенно при учителе сегодняшнего первоиерарха Константинопольского патриархата — патриарха Афинагора (Спиру)», — заявил он.

Единственное, что останавливает Фанар от скорейшего слияния с Ватиканом, — вопрос власти, уверен Тюренков. Патриарх Варфоломей и папа Франциск — идеологические «близнецы-братья», ангажированные западной политической системой, добавил он.