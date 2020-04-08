Монахи Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом

На Украине коронавирус добрался до Киево-Печерской лавры. Настоятель митрополит Павел попросил молиться о здоровье больных монахов и призвал относиться к происходящему спокойно.

Подхватили коронавирусную инфекцию минимум четыре священнослужителя, сообщил сайт телеканала «Звезда». Наличие в лавре коронавирусных больных подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

«У нас у всех есть и воспаление легких, и вирусные заболевания, но мы это все переносим», — уточнил митрополит Павел. По его словам, паника сейчас ни к чему.

По словам диакона РПЦ Андрей Кураева в Facebook, «по кельям и в изоляторе» Киево-Печерской лавры лежат около 50 человек. У самого настоятеля, заметил священник, «вид нездоровый». Кураев не исключил, что настоятель Лавры тоже болен.

В начале недели стало известно, что митрополит Павел отправился на самоизоляцию. Поступить подобным образом ему посоветовали врачи, сообщило издание hromadske. Причем рекомендацию медики дали после того, как настоятель сдал тест на коронавирус.

На Украине, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заразились 1462 человек, смертельных случаев в стране 45. Победили болезнь 28 пациентов. Всех вернувшихся из-за рубежа украинцев и тех, у кого подозревают COVID-19, обязали ежедневно делать селфи. Так власти будут контролировать соблюдение людьми режима самоизоляции.