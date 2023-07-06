Мир 06 июля 2023, 17:32 Монахам Киево-Печерской лавры оставят помещение для компактного проживания Заповедник оставит Киево-Печерской лавре места для компактного проживания монахов РИА «Новости»

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Комиссия национального заповедника «Киево-Печерская лавра» оставит монахам помещения для компактного проживания, а остальные опечатает. Об этом сообщил руководитель заповедника Максим Остапенко, его слова привело РИА «Новости».

Остапенко не уточнил, опечатает ли комиссия пещеры с мощами святых.

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«Наша комиссия по приему имущества уже осмотрела три корпуса лавры — 69, 70 и 71. Мы проверили их состояние, убедились, что их не используют для религиозных нужд или проживания. Теперь их опечатают, а государство в дальнейшем примет решение по поводу использования этих объектов», — сказал он.

Глава заповедника отметил, что комиссия не станет опечатывать помещения, необходимые для «компактного проживания монахов».

«Мы продолжим работать до тех пор, пока есть остальные объекты. Тут есть много торговых, хозяйственных и технических помещений, а также отели, магазин. Их дальнейшее использование определит государство», — добавил Остапенко.

Утром в четверг представители заповедника опломбировали корпус, где находилась резиденция предстоятеля канонической УПЦ.