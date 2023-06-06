Мир 06 июня 2023, 13:22 Монахам Киево-Печерской лавры дали три дня на сборы Минкультуры Украины потребовало от монахов Киево-Печерской лавры покинуть обитель РИА «Новости»

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Правительственная комиссия министерства культуры Украины завершила ревизию в Киево-Печерской лавре и составила акт о передаче взятого в аренду Украинской православной церкви (УПЦ) имущества обратно в пользу государственного заповедника. Священнослужители должны завершить ее в три дня и покинуть территорию. Об этом в своем Telegram-канале написал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Он подчеркнул, что священнослужители принять акт отказались. Если в течении установленного срока монахи не передадут имущество и не покинут территорию лавры, то подотчетный Минкультуры заповедник обратится в суд.

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Ткаченко добавил, что всего комиссия проверила 79 объектов, которые оказались в разных состояниях, а священнослужители позволили себе допустить самовольную перестройку и перепланировку памятников культурного наследия.

Конфликт между властями Украины и УПЦ начался после разрыва договора об аренде государственного имущества. Священнослужители подали ходатайство в суд, чтобы вернуть в собственность религиозной общины все здания и сооружения на территории лавры.

Ткаченко заявил, что о дальнейшей судьбе обители после ухода монахов решения пока нет. Он подчеркнул, что прежде всего речь идет о «музейном объекте», который открыт для всех людей.