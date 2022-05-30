Мону Лизу «угостили» тортом и украсили лепестками роз

Неизвестный посетитель Лувра едва не лишил мир картины «Мона Лиза». Мужчина измазал экспонат тортом и разбросал вокруг лепестки роз. Кадрами с места поделился RT в Telegram-канале.

Нападавший переоделся в женщину, и пробрался к картине на инвалидной коляске. Для «маскировки» он использовал шаль и парик под каре. Сначала он бросил торт прямо в экспонат, а потом разбросал вокруг экспозиции лепестки роз.

Сама картина не пострадала. От нападок вандалов ее защищает пуленепробиваемое стекло.

Сотрудники службы безопасности музея задержали мужчину на месте. Мотивы его действий пока неизвестны. Также пока не установлена личность нападавшего. На кадрах видно, что после задержания мужчина пытался что-то сказать публике.

Картина находится под защитным стеклом еще с середины прошлого века. Это спасло экспонат от нескольких попыток вандализма и сохранило его для посетителей и ученых, которые до сих пор пытаются разгадать загадки картины. Так, в 2020 году исследователь из Италии Паскаль Котт при изучении творения Леонардо Да Винчи нашел эскиз, скрытый под верхним слоем краски.