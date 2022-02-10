Моментальная гибель сотни птиц попала на видео. Такого еще никто не видел

В столице Мексики около сотни птиц погибли в один миг. Загадочное видео изучают местные зоологи. Никто не понял, что произошло.

Камера зафиксировала, как стая желтоголовых трупиалов замертво упала на землю. Кадры шокировали специалистов.

Причина такой одномоментной массовой гибели птиц до сих пор остается загадкой. Ветеринары лишь развели руками.

Зоологи только строят предположения. Возможно, пернатые попали в токсичное облако.