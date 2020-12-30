Момент взрыва в аэропорту Адена попал на видео

В аэропорту города Аден (Йемен) в среду, 30 декабря, прогремело несколько взрывов. Один из них попал на видео.

В этот момент в аэропорту приземлился самолет с членами нового правительства. По предварительным данным, теракт организовали хуситы. Обстрел по аэропорту мог производиться из районов Йемена, подконтрольных повстанцам из движения хуситов «Ансар Аллах», сообщил телеканал Sky News Arabia.

Министр информации, культуры и туризма страны Муаммар аль-Ирьяни также считает, что к этому причастны хуситы. Некоторые очевидцы сообщили, что слышали звук беспилотников во время происшествия.

В политбюро хуситов опровергли информацию о причастности движения к инциденту.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что решительно осуждают преступную атаку на международный аэропорт в Адене.

По предварительным данным, при взрывах в аэропорту погибли 27 человек, десятки получили ранения.

Через несколько часов в Адене произошел новый взрыв. На этот раз атака была у правительственного здания, куда прибыли члены нового правительства Йемена.