Видео с ударом ВС РФ по топливным хранилищам Кременчугского нефтеперерабатывающего завода появилось в интернете. Военные использовали высокоточное оружие. Запись уничтожения хранилищ опубликовал телеканал «Звезда».

Представитель Минобороны Игорь Конашенков днем 2 апреля рассказал, что предприятие снабжало бензином и дизельным топливом украинские войска в центре и на востоке страны. На видео показан момент взрыва в хранилище. Через секунду после удара с земли поднялся густой столб дыма.

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что диверсии со стороны Украины грозят прежде всего семи регионам России на границе — от Краснодарского края до Брянской области.

Кошкин подчеркнул, что сотрудники органов, отвечающих за безопасность россиян, должны тщательно выполнять обязанности, чтобы препятствовать попыткам диверсий со стороны украинской власти.