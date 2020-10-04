Момент удара по столице Карабаха попал на видео

Серия взрывов прогремела в столице Нагорного Карабаха Степанакерте. Некоторые из ракетных ударов попали на видео.

Кадры были сняты военным корреспондентом Life Shot. На видео можно заметить, что взрывы происходят на одной линии с небольшим расстоянием друг от друга.

Утром 4 октября жители Степанакерта услышали воздушную тревогу, после которой прогремели взрывы. МИД непризнанного Нагорного Карабаха сообщил об обстреле азербайджанской армией. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал в Facebook, что под огонь попали гражданские объекты.

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, заявило о ракетном ударе с территории города. При этом в оборонном ведомстве добавили, что уже принимают «адекватные ответные меры против врага».

Территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном вспыхнул с новой силой 27 сентября. Стороны развернули военные действия в Нагорном Карабахе, продолжающиеся до сих пор. Обе страны неоднократно призывали прекратить огонь, но пока речи о перемирии не идет. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил открытую поддержку Баку, назвав Армению «страной-оккупантом».