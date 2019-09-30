Момент удара по НПЗ в Саудовской Аравии попал на видео

Камеры видеонаблюдения засняли момент нападения дронов на государственную нефтяную компанию Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Ролик показали в эфире программы «60 минут» на американском телеканале CBS.

На опубликованных кадрах видно, что все происходит в темное время суток. Снаряды попадают в различные части завода. После мощных взрывов на территории начинает полыхать пожар. Зарево от огня и дым видны далеко от места атаки.

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Взрывы на территории Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе прогремели 14 сентября 2019 года. Причиной послужило нападение двух беспилотников. Произошедшие пожары привели к тому, что Саудовской Аравии пришлось значительно уменьшить добычу нефти. После цены на топливо резко взлетели.

Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за атаку, но США, Великобритания и Германия обвинили в произошедшем Иран. Позже Саудовская Аравия сообщила, что на месте нападения нашли иранские дроны Delta Wing UAV. В свою очередь Тегеран отрицает свою причастность к случившемуся.