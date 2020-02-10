Момент столкновения катеров в Таиланде попал на видео. Там погибли 2 детей из России

Столкновение двух катеров у побережья таиландского острова Пхукет попало на видео. По последней информации, в аварии погибли двое детей из России, еще 22 человека пострадали.

Столкновение произошло утром 10 февраля неподалеку от пирса у восточного побережья. Всего в лодках находились 39 человек, 22 из них отправили в четыре больницы Пхукета, 15 людям медики оказали помощь на месте.

В посольстве РФ в Таиланде сказали, что в аварии пострадали более 20 россиян, еще два ребенка погибли.

«Больница, в которую доставили пострадавших в столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей шести и 12 лет», — сказал РИА «Новости» заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Пронин.

Полиция Таиланда начала расследование.