Городскую администрацию Бердянска освободили от украинского герба. Видео со снятием государственной символики Незалежной опубликовал телеканал Звезда в Telegram.

Жители Бердянска возвращаются к мирной жизни после зачистки города от нацистов. Горожане часто собираются у здания администрации — здесь они получают гуманитарную поддержку и помощь в подготовке к эвакуации. Недавно жители Бердянска застали новый этап освобождения города от нацистского режима: со здания

С администрации демонтировали герб Украины. Российский флаг при этом по-прежнему развивается над горисполкомом.

Горожане отмечают, что власти Незалежной давно не оказывает им никакой поддержки. Со всеми трудностями жители Бердянска были вынуждены справляться самостоятельно. Сейчас в городе восстанавливается привычная жизнь: начали работу органы власти и охраны порядка. Также восстанавливаются коммунальные и социальные службы. Жители Бердянска помогают новой власти. Например, правоохранители — пока их около 100 — работают вместе с добровольцами.