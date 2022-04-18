Момент снятия украинского герба со здания администрации Бердянска попал на видео
Со здания городской администрации Бердянска сняли украинский герб
Городскую администрацию Бердянска освободили от украинского герба. Видео со снятием государственной символики Незалежной опубликовал телеканал Звезда в Telegram.
Жители Бердянска возвращаются к мирной жизни после зачистки города от нацистов. Горожане часто собираются у здания администрации — здесь они получают гуманитарную поддержку и помощь в подготовке к эвакуации. Недавно жители Бердянска застали новый этап освобождения города от нацистского режима: со здания
С администрации демонтировали герб Украины. Российский флаг при этом по-прежнему развивается над горисполкомом.
Горожане отмечают, что власти Незалежной давно не оказывает им никакой поддержки. Со всеми трудностями жители Бердянска были вынуждены справляться самостоятельно. Сейчас в городе восстанавливается привычная жизнь: начали работу органы власти и охраны порядка. Также восстанавливаются коммунальные и социальные службы. Жители Бердянска помогают новой власти. Например, правоохранители — пока их около 100 — работают вместе с добровольцами.