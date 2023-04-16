16 апреля 2023, 12:17
Момент смертельного ДТП с пакистанским министром попало на видео
Появилось видео смертельного ДТП с пакистанским министром Шакуром в Исламабаде
Министр по делам межконфессионального согласия и религии Пакистана муфтий Абдул Шакур погиб в автокатастрофе в Исламбаде. В социальных сетях появились кадры аварии.
Пресс-служба пакистанской полиции сообщила, что министр ехал за рулем в сторону Конститьюшен-авеню, где расположены государственные учреждения.
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На одном из перекрестков в его автомобиль со стороны водителя въехал Toyota Hilux Revo.
Муфтий погиб из-за травмы головы. После ДТП его экстренно доставили в больницу, но врачи оказались бессильны, уточнило издание Jang.
Прибывшие на место полицейские арестовали пять человек из автомобиля, врезавшего в машину Шакура.
Муфтий занимал пост члена Национальной ассамблеи Пакистана с 2018 года. Правоохранительные органы по факту смертельного ДТП завели уголовное дело.
ДТП
Пакистан
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