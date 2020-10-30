Момент обрушения жилого дома после землетрясения в Турции попал на видео

Один из жилых домов в турецком Измире не выдержал землетрясения. Он обрушился в тот момент, когда его снимали очевидцы.

На кадрах видно, что один из местных жителей снимал жилой дом, который пошел трещинами после землетрясения. В какой-то момент здание начинает резко осыпаться. Балконы и этажи рушатся на проезжую часть, поднимая стену плотной пыли.

Землетрясение привело к разрушению 10 домов в районе Байраклы в Измире. Кроме того, разрушения появились в районе Борнова, сообщил телеканал NTV со ссылкой на местные власти. Также пострадали строения в курортном городе Кушадасы, расположенном в 100 километрах от Измира. По словам губернатора провинции Тунча Сойера, обрушилось как минимум 20 жилых домов.

«К настоящему моменту известно, что в районах [Измира] Борнова и Байраклы разрушено шесть домов. В провинциях Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугла, за исключением небольших трещин, у домов разрушений нет. Информация о жертвах не поступала», — написал Сойер в Twitter.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции днем 30 октября. Эпицентр пришелся на Эгейское море, но толчки ощущались также в Афинах и Стамбуле.