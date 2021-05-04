Момент обрушения моста в Мехико попал на видео

Обрушение метромоста с поездом в мексиканской столице Мехико попало на видео. По предварительным данным, погибли 15 человек, пострадали 70, около 34 госпитализированы.

На камеру скрытого видеонаблюдения попало обрушение метромоста. На ролике видно, как он падает на проезжающие под ним автомобили.

Местные жители в Twitter обвинили в трагедии городских властей. Они заявили, что о трещинах в конструкции администрация Мехико знала с 2018 года. Они появились после землетрясения магнитудой 7,1 которое произошло 19 сентября 2017 года, когда от моста отвалилась часть бетона.

У мексиканцев вызывает опасения другая часть моста, которая расположена возле станции метро Океания. По сообщению местных жителей, огромная трещина может стать причиной новой трагедии.

Обрушение произошло 3 мая в 22:25 по местному времени (4 мая 06:25 по московскому времени) на юго-востоке Мехико недалеко от станций Оливос и Тесонко.

Метро в Мехико занимает второе место после нью-йоркского по количеству станций в Северной Америке — 195. Пассажирский поток составляет около 1,7 миллиарда человек.