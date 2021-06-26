Момент наезда на ворота посольства РФ в Минске попал на видео

Водитель автомобиля Ford, протаранивший ворота в посольство России в Минске, по предварительной информации находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ столицы Белоруссии в своем канале в Telegram.

Ведомство опубликовало видео момента наезда на ворота.

На опубликованных кадрах видно, как машина сносит первую часть ворот. Водитель вылезает и перелезает через вторые ворота, после чего убегает.

Правоохранители Белоруссии задержали нарушителя на территории российской дипмиссии. Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ, а также саперно-пиротехническая группа. По факту аварии проводится проверка.

Как напомнил сайт «Политика сегодня», авария около российского посольства в Минске произошла в субботу, 26 июня. Водитель иномарки пытался скрыться, но его оперативно поймали сотрудники милиции.