Момент гибели автора ремикса саундтрека к «Бригаде» сняли на видео
Основатель группы Triplex и автор ремикса к саундтреку сериала «Бригада» Андрей Иванов утонул в океане в районе австралийского пляжа Бонди Бич. Вместе с женой Юлией музыканта смыла гигантская волна. Последний прижизненный момент российского музыканта сняли на видео, которое опубликовало издание Daily Mail.
На опубликованных кадрах видно, как пара стоит на камнях на берегу. В один из моментов к ним приближается гигантская волна.
Когда супругов смыло, Юлии удалось отплыть на безопасное расстояние. Она стала кричать и просить помощи. Андрея вода ударила о скалы.
Супругу композитора вытащили из воды. По словам свидетелей, она постоянно кричала о том, что у нее утонул муж. Врачи отправили Юлию в больницу. Спасатели нашли тело Андрея на скалах. Прибывшие медики пытались привести его в сознание, но сделать им это не удалось.
Андрей Иванов работал ведущим на радиостанции Maximum. Параллельно он занимался созданием танцевальной музыки в группе Triplex. Одной из самых знаменитых его работ стал ремикс на саундтрек к сериалу «Бригада».