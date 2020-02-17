Момент гибели автора ремикса саундтрека к «Бригаде» сняли на видео

На опубликованных кадрах видно, как пара стоит на камнях на берегу. В один из моментов к ним приближается гигантская волна.

Когда супругов смыло, Юлии удалось отплыть на безопасное расстояние. Она стала кричать и просить помощи. Андрея вода ударила о скалы.

Супругу композитора вытащили из воды. По словам свидетелей, она постоянно кричала о том, что у нее утонул муж. Врачи отправили Юлию в больницу. Спасатели нашли тело Андрея на скалах. Прибывшие медики пытались привести его в сознание, но сделать им это не удалось.

Андрей Иванов работал ведущим на радиостанции Maximum. Параллельно он занимался созданием танцевальной музыки в группе Triplex. Одной из самых знаменитых его работ стал ремикс на саундтрек к сериалу «Бригада».