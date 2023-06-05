Мир 05 июня 2023, 09:25 Молодожены умерли в первую брачную ночь в индийской деревне India Today: молодожены в Уттар-Прадеше умерли от сердечного приступа сразу после свадьбы Unsplash

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Молодожены скончались в ночь сразу после свадьбы в штате Уттар-Прадеш в Индии. О загадочном случае сообщило издание India Today.

Жениху было 22 года, его невесте — 20. Они сыграли свадьбу в деревне Бахраич и после торжества уединились в своей комнате. Утром следующего дня их нашли мертвыми.

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Тела направили на судмедэкспертизу. Специалисты установили, что муж и жена скончались от сердечных приступов. Что могло их вызвать — пока неизвестно. Данные о причине смерти молодоженов подтвердили в местной полиции.

При этом правоохранители не стали проводить уголовное расследование по факту случившегося. Останки молодых супругов кремировали.

В мае прошлого года жительница Индии подала в суд на сына и его жену за отказ родить ей внука. В качестве компенсации морального ущерба она потребовала 50 миллионов рупий.