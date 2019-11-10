Молодожены угрожают судом отелю. Персонал просто выложил кровавое побоище со свадьбы

Семьи жениха и невесты в Великобритании угрожают подать в суд на отель за «нарушение их конфиденциальности» после того, как свадебное торжество превратилось в кровавую драку, а персонал разместил кадры в интернете. Как пишет Daily Mail, свадьба проходила в отеле Ramada Park Hall на западе Англии 12 октября.

Около девяти вечера, когда гости были уже навеселе, в зале для торжеств началась ожесточенная драка. Несмотря на то, что на место для разбирательства приехала полиция, инспекторы никого не арестовали. Хотя трем гостям потребовалась помощь медиков. Их госпитализировали.

По данным издания, переполох начался из-за одного гостя, который раззадорил остальных.

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Работники отеля рассказали, что драка закончилась в итоге относительно мирно, но молодожены обвинили пятизвездочный отель в «нарушение конфиденциальности» их частной жизни и собираются подать иск.

Пара также утверждает, что им выставили счет в 85 тысяч фунтов (6,9 миллиона рублей) стерлингов за нанесенный ущерб, а после этого персонал еще и выложил этот позорный ролик в Сеть.

Семья также раскритиковала действия полиции, которая закрыла ворота отеля, не позволяя машинам скорой помощи приехать вовремя.

На кадрах видео, выложенного в Сеть видно, как мужчины в крови дерутся не на жизнь, а на смерть, пишет издание. Один из гостей «полностью в крови», вся его рубашка пропитана. Кто-то пытался разнять дерущихся, но призывы к миру были проигнорированы.

Один из гостей рассказал, что свадьба превратилась в хаос, «повсюду летали кулаки, кого-то увезли на скорой». Он выразил надежду, что те, кто пострадал чувствует себя лучше.

Не менее весело закончилась другая свадьба. Жених довел невесту и всех присутствующих до слез, дав клятву… другой девушке.