Молодожены разбились на самолете через четыре дня после свадьбы

Молодожены в США разбились в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы. Трагедия произошла в штате Колорадо.

Информацией о смерти пары поделились сотрудники полиции округа Сан-Мигель в официальном аккаунте в Twitter.

Мужчине, погибшему в авиакатастрофе, было 30 лет, его супруге — 33 года. Они возвращались из свадебного путешествия из города Теллерейд. Самолет молодоженов упал через 15 минут после взлета, супруги погибли на месте.

Разбившийся Костас Джон Сивиллис работал пилотом, его жена Линдси Вогеляр — стюардессой. Они взяли легкомоторный самолет в аренду, чтобы самостоятельно вернуться домой. На борту были лишь они.

«Он всегда все просчитывал наперед, а она была его крыльями для поиска приключений», — приводит РИА ФАН слова родственников погибшей пары.

В начале октября легкомоторный самолет разбился в Пензенской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело, чтобы выяснить причины катастрофы. Пилот самолета погиб при крушении. Мужчине было 53 года, он зарегистрирован в Краснодарском крае. Самолет выполнял обработку полей.