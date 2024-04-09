Мир 09 апреля 2024, 17:21 Молодой индийский актер умер после автокатастрофы Индийский актер Суджит Радж Кочукунджу умер в 32 года от полученных в ДТП травм

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Индийский актер и певец Суджит Радж Кочукунджу попал в автокатастрофу и скончался от полученных травм. Артисту было 32 года, сообщило издание Filmibeat.

«Одна из самых талантливых душ, которых я видела… Певец, танцор, актер, оратор и чертовски хороший человек», — написала на своей странице в социальной сети его коллега Сурабхи Сантош.

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Авария произошла 26 марта. Актера доставили в частную клинику, где он умер от полученных травм.

Суджит Радж Кочукунджу родился и вырос в Дубае. В 2018 году он принял решение стать профессиональным актером. До последних дней он продолжал работу над своей биографической комедией.