Молодой француз умер после прививки Pfizer

Во Франции 22-летний юноша скончался через несколько часов после того, как ему ввели первую дозу вакцины от коронавируса. Прокуратура города Монпелье начала расследование по факту смерти. Об этом сообщило издание FranceInfo.

Молодой француз умер в понедельник, в 23:00. В тот же день, в 14:00, он привился от коронавируса первым компонентом вакцины Pfizer. Мужчина, который назвал себя отцом погибшего, распространил ролик в соцсетях, заявив, что в смерти сына якобы виновата прививка.

По данным издания Actu, перед инъекцией молодой человек сообщил, что у него может быть аллергическая реакция — ангионевротический отек, или отек Квинке. Были приняты все меры предосторожности, а после прививки за пациентом наблюдали более 15 минут. Никакой реакции на вакцину не последовало, и юношу отпустили домой. Его состояние не вызывало беспокойства.

Дома француз принял лекарство от аллергии. После этого он впал в кому и умер.

Причину смерти установят после вскрытия. Прокуроры изучат и версию пищевой аллергии.

Ранее в Швейцарии более 420 жителей заболели ковидом после прививки Moderna и Pfizer.