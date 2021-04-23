Молодежь устроила беспорядки в Иерусалиме. Видео

В Иерусалиме произошли столкновения между арабской и еврейской молодежью. Полиция предприняла все возможное, чтобы избежать массовых беспорядков, сообщило РИА «Новости».

Первые конфликты вспыхнули у Шхемских ворот в Старом городе. После окончания вечерней молитвы месяца Рамадан сотни молодых мусульман устроили там демонстрацию. Они же начали швырять камни в полицейские машины.

«Их забрасывали камнями, бутылками, различными предметами. Несколько человек были задержаны, двое полицейских получили ранения», — уточнила официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.

Демонстрацию объявили незаконной, а ее участников просили разойтись. Однако к месту беспорядков направилась колонная крайне правой израильской молодежи. Чтобы не допустить столкновений, полиция создала буфер между Шхемскими воротами и перекрестком Невиим.

«После неоднократных попыток нарушить порядок полиция была вынуждена использовать спецсредства, и контроль над этим местом только что был установлен», — отметили правоохранители.