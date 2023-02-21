Мир 21 февраля 2023, 10:06 Молодежь Украины за миллион евро исследуют и обучат Совет Европы выделит миллион евро на работу с молодежью Украины Unsplash

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Совет Европы запустит проект по усилению работы с украинской молодежью. В течение трех лет 40 подрядчиков обяжут провести соцопросы и тренинги, создать методички. За это заплатят миллион евро, рассказал RT.

Проект по молодежной политике и работе с молодежью на Украине запустили в рамках плана действий Совета Европы в этой стране на 2023-2026 годы. Организаторы найдут 40 подрядчиков для проведения тренингов, в том числе онлайн, консультаций, оказания менторской поддержки, разработки пособий, проведения исследований о молодежи. Задача программы — наладить сотрудничество с местными, региональными и федеральными органами власти, общественными организациями и активистами. В общей сложности организаторы готовы выделить миллион евро, но каждому подрядчику — не больше 95 тысяч евро.

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Евросоюз начал готовить замену нынешним украинским политикам, предупредил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Запуск такой программы — признак того, что на Западе начали работать на перспективу, изучать активистов и отбирать кадры.

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В России выстроят свою систему поддержки молодежи. Президент Владимир Путин поручил сделать ее доступной во всех регионах страны.