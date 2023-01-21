Мир 21 января 2023, 23:24 Молодежь Парижа вышла на марш против пенсионной реформы Протестная акция в Париже против повышения пенсионного возраста закончилась беспорядками

Читать 360tv в

Участники молодежных французских движений прошли маршем по улицам Парижа в знак протеста против анонсированной властями страны пенсионной реформы. По словам организаторов, на акции собралось 150 тысяч человек, но независимый мониторинговый центр насчитал только 14 тысяч митингующих. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Марш молодежи стал продолжением пятничной акции протеста профсоюзов. Участники акции маршем прошли от площади Нации до площади Бастилии, где перед ними выступил бывший кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон. Он заявил, что проклинает действующего французского лидера Эммануэля Макрона за то, что тот смотрит на людей, как на «товар».

Реклама

Завершился митинг беспорядками во время которых полиция задержала шесть человек.

Реклама

Пенсионную реформу в начале января представила премьер-министр Франции Элизабет Борн. К 2030 году минимальный возраст завершения работы увеличится с 62 до 64 лет, а минимальный размер пенсии составит 1,2 тысячи евро. При этом особые пенсионные выплаты, предназначенные работникам транспорта и энергетической инфраструктуры, предложили отменить полностью.

Опрошенные телеканалом эксперты признали, что пенсионная реформа станет самым тяжелым законопроектом, который принимает действующее правительство. Рейтинги президента Франции и премьер-министра опустились до минимальных значений.

Окончательную версию законопроекта с пенсионной реформой представят на заседании правительства Франции 23 января, а после одобрения внесут на рассмотрение нижней палаты парламента.