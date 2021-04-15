Молочная река появилась в Великобритании из-за аварии. Видео

Крупное ДТП с молоковозом парализовало движение на трассе А-482 в валлийском графстве Кармартеншир в Великобритания. После опрокидывания все молоко вытекло в протекающую рядом реку. Вода в ней стала полностью белого цвета, пишет местное издание Walesonline.

Авария произошла накануне днем. Информации о пострадавших газета не привела. Видео с места ЧП опубликовала в своем Twitter одна из местных жительниц.

«Когда молоковоз опрокидывается прямо в реку», — написала Мэй Льюис.

В комментариях один из пользователей с иронией заметил, что вид у реки стал после аварии прямо-таки сказочный.

«Похоже на сцену из фильма про Вилли Вонку (герой сказочной повести Роальда Даля „Чарли и шоколадная фабрика“ — прим. ред.)», — пошутил мужчина.

Представитель полиции заявил местным СМИ, что последствия ДТП будут оперативно устранены, и движение по трассе возобновится в ближайшее время. Однако по данным системы мониторинга дорожного движения, в четверг утром дорога, где опрокинулся грузовик, оставалась закрытой.