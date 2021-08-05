Молния убила 17 гостей свадьбы

Молния ударила во время одной из свадеб в Бангладеш. В результате удара погибли 17 гостей. Шестеро пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.

«17 человек погибли на месте после удара молнии в лодку», — привело издание The Nation слова главы администрации района Сакиба Аль Рабби.

Судно везло гостей на свадебный банкет через реку Падма. Как уточнил глава администрации, молния ударила в тот момент, когда лодка встала на якорь у берега. В результате погибли 17 человек, а шестеро получили травмы. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Молния ударила в лодку во время сильного ливня днем 4 августа. Свадьба проходила в округе Навабгандж. Издание отметило, что в Бангладеш летом часто начинаются грозы с молниями, во время которых гибнут люди.