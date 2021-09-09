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    09 сентября 2021, 00:20

    Молния 11 раз подряд ударила в столб в Китае. Видео

    Анастасия Кукова

    Жителю китайского Циндао (провинция Шаньдун) 31 августа посчастливилось снять на видео, как молния за 10 секунд 11 раз попадает в один и тот же фонарь. Первая вспышка произошла, когда он стоял около окна, мужчина не успел достать телефон и снять ее.

    Очевидец сильно испугался, написало The Daily Mail. Он попятился и попытался скрыться за стеной. Но отсветы молний все равно были видны. Мужчина показал ролик своему другу, который выложил его в Сеть.

    Видео быстро стало вирусным. Некоторые комментаторы назвали фонарь неудачником. Другие позавидовали необычному способу «быстро подзарядиться».

    В первый день осени на пляже в США во время шторма от удара молнии погиб спасатель. Вместе с ним пострадали шесть человек.