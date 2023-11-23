Мир 23 ноября 2023, 01:55 «Молятся о быстрой смерти с детьми на руках». В ООН рассказали о страданиях женщин в секторе Газа ООН: матери в секторе Газа молятся о быстрой смерти с детьми на руках РИА «Новости»

Читать 360tv в

Женщины сектора Газа молятся о мире. А, если он не наступит, — то о быстрой смерти с детьми на руках. Об этом рассказала заместитель генерального секретаря ООН Сима Бахус на заседании Совета безопасности. Цитату привелоРИА «Новости».

«Женщины в Газе рассказали нам о том, что молятся о мире… если мир не наступит, они молятся о быстрой смерти во сне с детьми на руках. Нам всем должно быть стыдно, что у любой матери, где бы она не находилась, были такие молитвы», — заявила Бахус.

Реклама

Она также рассказала об ужасе, через который проходят палестинские женщины. По данным ООН, каждый час в секторе Газа погибают две матери, каждые два часа — семь женщин. Каждый день в анклаве около 180 женщин рожают без воды, обезболивающих и даже анестезии при кесаревом сечении.

Во вторник, 21 ноября, стало известно, в результате эскалации конфликта в секторе Газа погибли 14 128 человек, среди них 5840 детей. Ранения получили более 33 тысяч человек.