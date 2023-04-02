Мир 02 апреля 2023, 16:06 Молившаяся на коленях в Киево-Печерской лавре певчая опровергла свое задержание СБУ Певчая Екатерина Ершова опровергла свое задержание Службой безопасности Украины РИА «Новости»

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Певчая, молившаяся на коленях в Киево-Печерской лавре, опровергла свое задержание Службой безопасности Украины. Екатерина Ершова сама вышла на связь, рассказав, что с ней все в порядке. Об этом сообщил RT в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщили, что девушка пропала и перестала отвечать на звонки. Эта информация оказалась недостоверной.

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«Все слава Богу, все хорошо, я в Киеве, спокойно хожу по улицам. Вчера была на службе, и сегодня тоже», — рассказала Екатерина.

Девушка назвала сторонников ПЦУ, которые хотят захватить лавру, абсолютно неверующими людьми. Она отметила, что их владыка Епифаний — человек некрещеный. Раскольники при этом работают на структуры, которые хотят разрушить православие.

Ранее сообщалось, что власти Украины будут вынуждены рассмотреть петицию против запрета канонической Украинской православной церкви. Авторы обращения призвали решить вопрос с церковью не посредством запрета всей УПЦ, а путем диалога и защиты прав и свобод граждан.