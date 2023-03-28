Мир 28 марта 2023, 11:09 «Молитесь». Трамп отреагировал на решение Путина по ядерному оружию Бывший президент США Трамп призвал молиться после решения Путина по ядерному оружию РИА «Новости»

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Жителям США нужно начать молиться после решения российского президента Владимира Путина о размещении ядерных боеголовок в Белоруссии. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп, его слова привело издание Newsweek.

«Ну что, поехали. Мы начали игру с опасными штуками, как я раньше и предсказывал. Теперь я могу сказать только одно: молитесь», — сказал он.

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Трамп выразил уверенность, что ответственность за нынешнюю напряженную ситуацию целиком лежит на нынешнем правительстве США.

«Вся эта ситуация по нашей вине. Вот, что происходит, когда страной управляют некомпетентные люди», — добавил бывший президент.

Ранее Владимир Путин объявил, что Россия и Белоруссия договорились о размещении ядерных боеголовок. По его словам, строительство хранилища для данного типа вооружений завершится к 1 июля.

Бывший советник Трампа Джон Болтон отметил, что этот шаг России нельзя считать блефом.