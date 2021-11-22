«Молдовагаз» пообещал решить проблему с поставками «Газпрома»

Компания «Молдовагаз» получила сообщение «Газпрома» о возможном завершении поставок газа. Решить эту проблему планируют с помощью властей страны, заявили в пресс-службе компании.

«АО „Молдовагаз“ подтверждает получение уведомления от САП „Газпром“ от 22 ноября 2021 года о необходимости оплаты текущих поставок природного газа за октябрь–ноябрь 2021 года в течение 48 часов», — сообщили в компании.

Как пояснили в «Молдовагазе», оплату не произвели в срок из-за дефицита платежного баланса, последовавшего за повышением закупочной стоимости природного газа. Дефицит зафиксировали в октябре, когда цена на газ взлетела с 126,7 долларов за тысячу кубометров до 800,62 доллара. При этом средняя годовая закупочная стоимость составляла 148,61 доллара за тысячу кубометров.

«На данный момент все еще ведутся работы по разрешению этой ситуации. В то же время выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Молдавии эта проблема будет решена в кратчайшие сроки», — заключила пресс-служба.

Ранее экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявлял, что у «Молдовагаза» есть всего два способа погасить долг. Речь идет о бюджетных средствах или включении тарифа в долг.