«Молдовагаз» сообщил о штатном режиме поставок газа через Украину

В компании «Молдовагаз» заявили, что перебоев в поставках российского газа через украинскую территорию нет. Они идут в штатном режиме, заявил председатель правления предприятия Вадим Чебан в Telegram.

Компания, заметил он, постоянно контролирует функционирование газотранспортной системы, чтобы обеспечить надежное снабжение потребителей голубым топливом.

«Транзит природного газа через территорию Украины для потребителей Молдавии осуществляется в штатном режиме», — подчеркнул Чебан.

Ранее исполняющий обязанности гендиректора «Укртрансгаза» Сергей Перелома заявил о временном запрете экспорта газа с территории страны. В том числе он коснулся топлива из-подземных газовых хранилищ, которое хранится в режиме «таможенный склад». Перелома объяснил решение идущей на Украине российской спецоперацией, уточнил ТАСС.

В Германии выступили за полное эмбарго на российские энергоносители в Европе. Министерство экономики страны начало работу по замещению голубого топлива из России в европейских государствах.