«Молдовагаз» погасил долг перед «Газпромом»

Компания «Молдовагаз» погасила задолженность перед «Газпромом» за текущие поставки. Об этом в своем Теlеgrаm-канале написал председатель правления предприятия Вадим Чебан.

«АО „Молдовагаз“ перечислило ПАО „Газпром“ в полном объеме оплату за природный газ, поставленный в первой половине августа 2022 года. Это 16,74 миллиона долларов, то есть 50% аванса за потребление в текущем месяце», — уточнил он.

Чебан добавил, что правительство Молдавии купило у компании 10 миллионов кубометров газа и это поспособствовало оперативной выплате долга.

«Молдовагаз» и «Газпром» продлили сотрудничество на пять лет в октябре 2021 года. В договоре появился новый пункт, по которому до 20-го числа каждого месяца необходимо вносить оплату за газ, потребленный в прошлом месяце, а также половину объема топлива в текущем месяце.

С тех пор Молдавия задерживала платежи несколько раз, после чего «Газпром» предупреждал компанию о возможном прекращении сотрудничества. Руководитель «Молдовагаза» объяснил это финансовыми проблемами, возникшими после несвоевременных изменений тарифов в республике.